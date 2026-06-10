Auto pirata a Cantù, alla guida un 15enne. Investito un pensionato, la vettura era stata rubata

Era un 15enne il conducente dell’auto che il 12 aprile scorso a Cantù ha investito un pensionato di 81 anni ed è fuggito senza fermarsi. Gli agenti della polizia locale, che avevano subito avviato le indagini, hanno ricostruito quanto accaduto e sono arrivati ad identificare l’adolescente. Avrebbe rubato l’auto, che ha poi abbandonato dopo l’incidente.



Il ragazzino, residente a Cantù, è già stato interrogato dagli agenti della polizia locale ed è indagato per lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione. Non ha alcun precedente e non risulta al momento collegato a baby gang e gruppi coinvolti in episodi di violenza giovanile nella Città del Mobile. La famiglia, secondo i primi accertamenti, non sapeva nulla dell’accaduto.



L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 12 aprile scorso in piazza Volontari della Libertà, nel centro cittadino di Cantù. Alle 15.15, un 81enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali è stato investito da una Ford Ka, che si è poi allontanava immediatamente senza fermarsi né chiamare i soccorsi. L’anziano, nell’impatto ha riportato un gravissimo politrauma ed è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Sant’Anna di San Fermo.



Gli agenti della polizia locale hanno subito avviato le indagini. La macchina coinvolta nell’incidente è stata recuperata a Cantù, abbandonata. E’ risultata rubata a un pensionato residente in città, che non si era ancora accorto del furto ma è subito risultato estraneo al grave episodio.



Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e hanno avviato una dettagliata indagine, partendo dalle analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Individuata la macchina, attraverso ulteriori accertamenti, comprese perquisizioni e sequestri sono risaliti al 15enne. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Como ed è stata poi coinvolta la procura dei minori di Milano.