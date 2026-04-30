Incidente nella notte a Carimate, due feriti

Incidente tra due auto poco prima dell’una della notte scorsa a Carimate, sulla strada provinciale 32. Ancora da ricostruire la dinamica dello scontro, nel quale sono rimasti feriti i conducenti delle due vetture. Entrambi erano solo in auto. Per i soccorsi sono intervenute l’automedica, due ambulanze e i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati negli ospedali Sant’Anna di San Fermo e Niguarda di Milano e non sarebbero fortunatamente in gravi condizioni. I pompieri hanno rimesso in sicurezza le vetture e la strada. Accertamenti dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.