Schiamazzi, rumori molesti e droga in casa: l’intervento della polizia

Musica a tutto volume in un appartamento in via Catenazzi a Como. Attorno alla mezzanotte, dopo le ripetute segnalazioni di schiamazzi e rumori molesti, gli agenti della polizia di Stato hanno raggiunto l’abitazione per verificare la situazione. L’appartamento era affollato e i presenti si sono subito mostrati ostili con i poliziotti, filmandoli e non rispondendo alle domande. Gli agenti, oltre alla musica alta e ai rumori molesti hanno sentito anche odore di droga, chiedendo conto della situazione al proprietario. L’uomo, un 35enne nato in Germania, ha consegnato una busta con 10 grammi di marijuana. E’ stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.