Scatta il Tricolore Rally Challenger: la chiusura in novembre a Como

Tutto è pronto finalmente per una delle principali novità della stagione rallystica tricolore 2026: il nuovo Campionato Italiano Rally Challenger. La serie promossa da Aci Sport, quest’anno a girone unico con 6 gare in calendario e che ha preso il testimone del Trofeo Italiano Rally. Il via questo fine settimana con la Coppa Valtellina, una delle corse più antiche d’Italia. La conclusione della serie sarà il 7 e 8 novembre a Como con il Trofeo Aci-Villa d’Este.

Giunta alla 69esima edizione, la gara vede al via 85 iscritti al rally. L’evento è valido anche per la Coppa di Zona 3. Sono previsti due circa 100 km di prove speciali uniche, power stage finale e alcuni dei migliori interpreti del rallysmo italiano. Il via oggi alle 16.19 con la Ps 1 “Valmalenco”.

Il percorso

L’edizione 2026 propone un percorso rinnovato e ancora più impegnativo, articolato su 11 prove speciali per un totale di 97,30 chilometri competitivi. Sondrio e la Valmalenco rappresentano ancora una volta il cuore dell’evento, offrendo strade tecniche e spettacolari immerse in uno scenario capace di valorizzare al tempo stesso competizione e territorio.

La gara scatta sabato 9 maggio da Sondrio con subito la “Valmalenco”, seguita dalla cerimonia di partenza a Chiesa in Valmalenco. La prima tappa comprende poi un doppio passaggio sulle prove “Triangia Castione” e “Berbenno-Buglio in Monte”, con chiusura della giornata prevista in notturna.

Domenica 10 maggio il confronto entra nella fase decisiva della competizione, con due passaggi sulle speciali “Castello dell’Acqua”, “Carona” — la più lunga dell’intero rally — e “Montagna in Valtellina”. Proprio quest’ultima assegna i punti della Power Stage nel secondo transito, prima del ritorno finale a Chiesa in Valmalenco, dove l’arrivo conclusivo è previsto alle 15:24.

I protagonisti della gara

Tra gli 85 iscritti, ben 28 saranno della sfida con una vettura di classe Rally2. Grande attesa per il comasco Alessandro Re, prim’attore della scorsa stagione nel Tir con 2 vittorie, una ottenuta proprio in Valtellina, l’altra sul Laio. Re sarà della sfida con una Skoda RS, affiancato da Daniel Pozzi. Tra gli attesi protagonisti della corsa e del Campionato Over55, l’erbese Maurizio Mauri, sempre affiancato dalla figlia Federica, equipaggio che già lo scorso anno si era distinto nella classifica riservata ai gentleman driver.

Gli altri lariani al via saranno Enrico Spreafico (Lancia Ypsilon), Gianluca Luchi (Skoda Fabia), Marco Leoni (Skoda Fabia), Stefano Baccega (Skoda Fabia), Attilio Martinelli (Peugeot 208), Mattia Soldati (Renault Clio), Alex Mangeruca (Citroen Saxo).

100 anni di Aci Como, l’incontro

Aci Como, che organizza il Trofeo Villa d’Este, ultima gara del Challenger 2026, quest’anno festeggia 100 anni. L’anniversario di fondazione e il rally saranno al centro dell’attenzione giovedì sera in un incontro (ad inviti) organizzato dal Panathlon cittadino. Saranno ospiti il presidente di Aci Como Enrico Gelpi, il direttore Roberto Conforti e i piloti Enrico Guggiari e Corrado Fontana.

Lo stesso Aci Como organizza il Rally Valle Intelvi: proprio nei giorni si sono aperte le iscrizioni a questa corsa (QUI l’articolo).

Enrico Gelpi, presidente di Aci Como



