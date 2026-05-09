Sbaglia ospedale e pretende di essere visitato: 15enne spacca il box office del Sant’Anna

Pretendeva di essere visitato al Sant’Anna ma aveva prenotato un appuntamento in un altro ospedale. Quando gli operatori del presidio di San Fermo gli hanno spiegato che non poteva effettuare lì la prestazione richiesta, il paziente, un 15enne di Lezzeno, ha dato in escandescenze e ha spaccato con un pugno il box office della hall.

E’ stato chiesto l’intervento della polizia e gli agenti hanno preso in consegna il ragazzo. Dagli accertamenti sono emerse precedenti accuse nei confronti del giovane, già noto alle forze dell’ordine. Al termine dei controlli, è stato denunciato per danneggiamento.