Scontro tra un autobus e un’auto tra Solbiate e Albiolo, almeno sei feriti

Avatar Anna Campaniello

Anna Campaniello

in

a

9251 Scontro tra un autobus e unauto tra Solbiate e Albiolo almeno sei feriti 1778324627

Incidente tra un autobus di linea e un’auto al confine tra Albiolo e Solbiate con Cagno, in via Cesare Battisti. Secondo le prime informazioni, sarebbero almeno sei le persone coinvolte, compresa una bambina di un anno.
La dinamica dello scontro è ancora da ricostruire. La parte anteriore dell’autobus, dal lato utilizzato dai passeggeri ha colpito la parte anteriore lato passeggero della vettura.
Ingente la mobilitazione dei soccorsi. Inviate ambulanze e automedica, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine che dovranno ora ricostruire la dinamica dell’incidente. Ripercussioni sul traffico nella zona.