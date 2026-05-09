Scontro tra un autobus e un’auto tra Solbiate e Albiolo, almeno sei feriti

Incidente tra un autobus di linea e un’auto al confine tra Albiolo e Solbiate con Cagno, in via Cesare Battisti. Secondo le prime informazioni, sarebbero almeno sei le persone coinvolte, compresa una bambina di un anno.

La dinamica dello scontro è ancora da ricostruire. La parte anteriore dell’autobus, dal lato utilizzato dai passeggeri ha colpito la parte anteriore lato passeggero della vettura.

Ingente la mobilitazione dei soccorsi. Inviate ambulanze e automedica, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine che dovranno ora ricostruire la dinamica dell’incidente. Ripercussioni sul traffico nella zona.