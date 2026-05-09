Incursione ieri sera nella piscina di Muggiò, chiusa e abbandonata dal 2019. Un gruppo di ragazzini, probabilmente tutti minorenni, ha spaccato una finestra e si è poi introdotto nella struttura, con un grave rischio anche per la sicurezza. Un passante ha visto quello che stava accadendo e ha chiamato la polizia.
All’arrivo degli agenti nella zona di via Sportivi Comaschi, i ragazzini erano usciti dalla piscina e avevano provato ad allontanarsi. Il testimone ha spiegato la situazione ai poliziotti e ha fatto anche una descrizione dei ragazzi.
Gli agenti hanno rapidamente individuato due dei sospettati, che erano a poca distanza e hanno provato a scappare a piedi, inseguiti dai poliziotti. Entrambi sono stati raggiunti e fermati. Il testimone che aveva segnalato l’incursione ha riconosciuto i ragazzini, confermando che erano tra quelli entrati nella struttura abbandonata. Si tratta di due sedicenni comaschi, entrambi senza precedenti segnalazioni. Sono stati denunciati per danneggiamento e invasione di terreni.
Il problema delle incursioni nella piscina abbandonata, come nel vicino palazzetto, è già emerso in più occasioni. Gli accessi sono stati blindati più volte, ma l’impianto sportivo incontrollato e inutilizzato è tutt’altro che un fortino inespugnabile. L’area di Muggiò, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrebbe diventare il futuro quartiere dello sport. Previsto un progetto, in collaborazione con i privati, per la realizzazione di un maxi impianto composto da un centro natatorio con 8 vasche e un palasport, oltre a parcheggi e viabilità rinnovata. L’iter sta procedendo, ha assicurato più volte Palazzo Cernezzi, ma al momento non ci sono certezze sui tempi.
Muggiò, ragazzini nella piscina abbandonata. Denunciati due 16enni
Incursione ieri sera nella piscina di Muggiò, chiusa e abbandonata dal 2019. Un gruppo di ragazzini, probabilmente tutti minorenni, ha spaccato una finestra e si è poi introdotto nella struttura, con un grave rischio anche per la sicurezza. Un passante ha visto quello che stava accadendo e ha chiamato la polizia.