“Semplice metallo”, invece era cenere di zinco. Ponte Chiasso, sequestrato tir carico di rifiuti

Immatricolato in Lituania, partito dalla Francia e in transito dal confine italo-svizzero dove è stato fermato per un controllo e sequestrato a causa del carico trasportato. Nei giorni scorsi, ma la notizia è emersa in queste ore, un tir prima dell’uscita dagli spazi doganali per il definitivo ingresso nell’Unione Europea, è stato sottoposto ad un accertamento approfondito vista la particolare tipologia di merce dichiarata e rientrante nella categoria “altri lavori di ferro e acciaio”.

L’analisi dei documenti ha evidenziato fin da subito – spiega la Finanza assieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ponte Chiasso – palesi incongruenze tra quanto riportato sulla dichiarazione doganale di transito e la merce effettivamente trasportata: quello che era dichiarato ai fini doganali come semplice metallo si è, infatti, rivelato essere un carico di rifiuti. E’ stata accertata la mancata iscrizione del vettore all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, si è proceduto al sequestro preventivo dell’autoarticolato e del carico, consistente in 24 tonnellate di cenere di zinco contenute in 13 casse, del valore di oltre 40.000 euro.

L’autista del mezzo – di nazionalità bielorussa – è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Como con contestuale ritiro della patente di guida. Nei giorni successivi al sequestro ha provveduto a corrispondere 6.500,00 euro a titolo di sanzione amministrativa rispettando la prescrizione ricevuta durante l’emissione del verbale.Il procedimento penale – viene spiegato – è da considerarsi ancora nella fase delle indagini preliminari.