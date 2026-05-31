Domaso: escursionisti sorpresi dal maltempo, bloccati anche i soccorritori. Interviene l’elicottero

Escursionisti sorpresi dal temporale, difficoltà nei soccorsi ma alla fine sono stati salvati e stanno bene.

Intervento di ambulanza, soccorso alpino, carabinieri di Menaggio e vigili del fuoco oggi intorno alle 17 a Domaso in zona impervia per un ragazzo e una ragazza, entrambi 24enni, che si sono trovati ad affrontare l’improvviso maltempo in Alto Lago.

I pompieri del distaccamento di Dongo, inviati con un fuoristrada per il recupero, sono a loro volta rimasti bloccati dall’ingrossamento improvviso del torrente causato anche da un movimento franoso.



Subito allertato il reparto Volo dei vigili del fuoco del Piemonte è stato inviato l’elicottero Drago per il salvataggio dei quattro soccorritori e dei due escursionisti, tutti recuperati con il verricello e fortunatamente in buona salute.