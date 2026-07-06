Albavilla, cerca di liberarsi di un sacchetto pieno di droga. Albanese 26enne arrestato

Un 26enne albanese, irregolare e senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia di Como per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un pattugliamento nel comune di Albavilla, i poliziotti, passando da piazza Roma, hanno notato la presenza di un giovane che si aggirava per le vie con fare sospetto e con una busta al seguito intento ad entrare in un B&B.

Il 26enne, fermato per un controllo, ha cercato di scappare liberandosi del sacchetto. L’uomo è stato però raggiunto e bloccato dagli agenti dopo una breve colluttazione. Nella busta sono stati trovati e sequestrati 44 grammi di cocaina suddivisi in 60 dosi, mentre all’interno del B&B nel quale alloggiava, gli agenti hanno trovato 185 euro in banconote di diverso taglio. Il 26enne è stato portato al Bassone.