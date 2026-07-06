Como, 55enne albanese arrestato dopo un furto in abitazione in Salita Peltrera

La polizia di Como sabato sera ha arrestato un 55enne albanese, senza fissa dimora, irregolare e già noto alle forze dell’ordine, per il reato di furto in abitazione e per violazioni in materia di immigrazione. L’uomo era già destinatario e inottemperante ad un provvedimento di espulsione. Il 55enne è stato, inoltre, denunciato a piede libero per oltraggio e lesioni personali a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Alle 22.15 le volanti si sono recate in Salita Peltrera per la segnalazione del furto in atto. Al loro arrivo, l’uomo, vestito di nero e con un cappellino, si stava allontanando e alla vista dei poliziotti ha tentato di fuggire scavalcando una staccionata che dava su un dirupo. Gli agenti hanno subito fermato il 55enne. L’uomo ha, però, aggredito i poliziotti sferrando pugni al volto, calci, spintoni, ma è stato comunque bloccato e portato nell’auto di servizio. E’ stato trovato in possesso di un cacciavite di 33 centimetri e nel suo zaino vi erano monili, occhiali, smart-watch, derivanti dal furto.

Il 55enne è stato portato al Bassone. Due agenti hanno avuto 5 giorni di prognosi a seguito delle contusioni multiple riportate.