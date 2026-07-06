Argegno in lutto, fatale caduta nel torrente. Italia e Germania unite nel dolore

Una vacanza che si è trasformata in tragedia, un ragazzo sconvolto per un momento di svago che si è trasformato in lutto. Un paese sotto shock e due nazioni, Italia e Germania, unite nel dolore.

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di ieri ad Argegno. Leonard Emil Karl Binder, 19enne tedesco residente a Tubinga, città situata circa 35 km a sud di Stoccarda, è morto dopo essere precipitato per una ventina di metri nel torrente Telo. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 20 settembre, sarebbe precipitato nel tentativo di recuperare un pallone con il quale stava giocando assieme ad un coetaneo. L’allarme è scattato attorno alle 18. Sul posto sono arrivati i soccorritori, i vigili del fuoco (con gli specialisti del SAF, nucleo Speleo Alpino Fluviale), il Soccorso Alpino e i carabinieri di Centro Valle Intelvi e del Nucleo Operativo e radiomobile di Menaggio.

Da quanto si apprende i due erano in vacanza a Domaso e si muovevano con un van. Ieri avevano raggiunto il campetto di Argegno che si trova sopra il torrente dove si stavano svagando facendo due tiri al pallone.

Dalle prime informazioni la palla sarebbe finita fuori dal campo in un’area boschiva nella quale il 19enne si sarebbe addentrato per riprenderla. Avrebbe oltrepassato una recinzione nel tentativo di raggiungerla in un punto impervio quando sarebbe scivolato per diversi metri, una ventina appunto, fino a raggiungere lo specchio d’acqua sottostante. La caduta si è rivelata fatale. Poco dopo sono stati alcuni escursionisti a segnalare il corpo nel torrente Telo. L’amico che era con lui non vedendolo tornare ha iniziato a chiamarlo e cercarlo, fino alla tragica scoperta. Sconvolto il ragazzo è stato soccorso e raccontato quanto accaduto, ha trascorso la notte al pronto soccorso di Menaggio fino all’arrivo dei familiari.

Impegnative le operazioni di recupero. Le operazioni erano ben visibili anche dagli automobilisti in transito sulla statale Regina. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

Il sindaco di Argegno, Francesco Dotti, esprime le sue condoglianze a nome di tutta la comunità. “E’ stato straziante incontrare l’amico spaventato e sconvolto – ha detto – due ragazzi giovani che erano in vacanza, un momento di svago si è trasformato in tragedia, mi stringo ai familiari in questo momento di lutto”.