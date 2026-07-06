Discoteca nella casa vacanze e velocità folle in Napoleona. Notte di controlli della polizia locale

Controlli in piazza Gobetti e via Volta (all’altezza della Chiesa di Sant’Eusebio) a Como, zone critiche dove gli stessi cittadini lamentano insicurezza, e verifiche in tutta la convalle. Impegnati 20 agenti della polizia locale e un’unità cinofila addestrata per la ricerca di stupefacenti nella notte di venerdì scorso dalle 17 alle 3 del mattino.

Il bilancio parla di una “discoteca” all’interno di una casa vacanze con tanto di luci stroboscopiche e servizio catering. Gli accertamenti hanno rilevato la violazione delle norme edilizie per il cambio di destinazione d’uso e l’impiego di personale senza regolare contratto di lavoro per il quale sono in corso ulteriori approfondimenti.

Inoltre un locale del centro storico verrà segnalato alle autorità competenti per difformità sulla normativa inerente al piano di azzonamento acustico, legato quindi ai livelli sonori consentiti in quell’area.

Nell’ambito dei controlli sulla movida e la sicurezza urbana sono state identificate 25 persone. E’ scattata una denuncia per uno straniero completamente irregolare sul territorio.

Il fiuto del cane ha poi permesso di scoprire e segnalare per detenzione per uso personale di stupefacenti due persone trovate con droghe leggere. Altre due sono state sanzionate per violazione delle disposizioni del Regolamento di polizia urbana relative al consumo di alcolici, con annesso ordine di allontanamento.

Particolare attenzione è stata posta, durante i controlli di polizia stradale, all’utilizzo di monopattini e biciclette elettriche. Elevate 8 multe per guida senza targa o con mezzi che superavano i limiti di velocità previsti.

Infine due veicoli sono stati sanzionati perché andavano a 85 km/h nel tratto in salita in via Napoleona (dove il limite è 50). Scoperti anche 3 mezzi con revisione scaduta e due motociclisti con caschi non omologati.