Incidente a Moltrasio, è in prognosi riservata a Varese il motociclista 36enne ferito nello schianto

E’ ricoverato all’ospedale di Varese in prognosi riservata ma stabile il motociclista 36enne rimasto coinvolto in un grave incidente tra auto e moto a Moltrasio sulla statale Regina ieri sera attorno alle 18. Un impatto violento tra i due mezzi, l’uomo era stato soccorso in codice rosso, massima criticità. Ed è stato portato con l’elicottero in ospedale.

Sul posto i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Inevitabili le ripercussioni sul traffico della arteria del lago in entrambe le direzioni.