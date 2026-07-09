Faggeto Lario, tuffi dal pontile della Navigazione: tre giovani multati dai carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Pognana Lario, nel corso di un servizio di pattugliamento a piedi nel comune di Faggeto Lario, hanno sorpreso tre giovani mentre si tuffavano dal pontile pubblico della Navigazione.
Nei loro confronti è stata contestata la violazione dell’ordinanza emanata dal Direttore dell’Autorità di Bacino e dei Laghi Minori, che vieta l’accesso ai pontili pubblici destinati alla navigazione per attività diverse da quelle consentite, multa da 120 euro ciascuno.
L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo intensificati dai carabinieri a seguito del crescente fenomeno registrato nelle ultime settimane nell’area di Faggeto Lario, dove numerosi giovani hanno iniziato a tuffarsi dal pontile della Navigazione, con grave rischio per loro e per la sicurezza della navigazione.