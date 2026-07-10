Faro Voltiano, corsa contro il tempo per la riapertura: da ottobre i lavori

Corsa contro il tempo per sistemare il Faro Voltiano e riaprirlo al pubblico in occasione delle celebrazioni per il Bicentenario della morte di Alessandro Volta previste nel 2027. La giunta di Palazzo Cernezzi ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria del Faro. La spesa complessiva prevista è di 400mila euro.

Dopo la consegna delle chiavi lo scorso aprile al sindaco Alessandro Rapinese, a seguito di una battaglia legale tra i Comuni di Como e Brunate per la gestione del monumento, Palazzo Cernezzi ha avviato un percorso di verifica delle condizioni della struttura, dal quale sono emerse numerose criticità. Come si legge nel documento, “la scala interna della torre presenta diversi punti di distacco del copriferro in calcestruzzo, con conseguente esposizione delle armature metalliche; la ringhiera evidenzia diffusi fenomeni di ossidazione e le pareti, sia interne sia esterne, risultano interessate da fenomeni di sfogliamento e da distacchi dell’intonaco, riconducibili principalmente all’azione degli agenti atmosferici e al naturale degrado dei materiali”.

Inoltre, la conformazione della scala del monumento e l’altezza dei parapetti non risultano conformi alle attuali norme di sicurezza per la fruizione pubblica e si rendono necessari specifici interventi di adeguamento.

Tra gli altri interventi previsti, il ripristino degli intonaci interni ed esterni, la pulitura degli scalini e la verifica della loro stabilità, il consolidamento delle parti in calcestruzzo, la sistemazione del portone d’ingresso, un intervento di manutenzione dell’impianto elettrico, la sistemazione della pavimentazione interna, del terrazzo della lanterna e al primo piano, il ripristino dei parapetti e le valutazioni in merito alle protezioni anticaduta.

L’iter ora proseguirà con l’approvazione del progetto esecutivo e con il successivo affidamento dei lavori, che dovrebbero essere realizzati tra ottobre 2026 e febbraio 2027, con la fase di collaudo e la riapertura del Faro nel mese di marzo, quando ricorrono i 200 anni dalla morte del celebre scienziato Alessandro Volta, avvenuta il 5 marzo 1827.