Alpinista lecchese precipita in Toscana sulle Alpi Apuane, salvato dal soccorso alpino

Un alpinista di Colico, in provincia di Lecco è stato soccorsi oggi in Toscana, sulle Alpi Apuane. E’ precipitato per 35 metri ed è rimasto appeso a un punto di ancoraggio. Complesse le operazioni di recupero, effettuate dal soccorso alpino, scattate alle 9 della mattina, quando è stato dato l’allarme e proseguite per gran parte della giornata. Con un compagno di cordata di Torino, il lecchese, 28 anni, ha dormito al rifugio Donegani e questa mattina ha poi intrapreso la via alpinistica che si sviluppa sul Gran Diedro del Pizzo d’Uccello. Dopo circa 200 metri è precipitato, riportando numerosi traumi. Immediata la mobilitazione del soccorso alpino. Complesse le operazioni di soccorso. L’elisoccorso regionale Pegaso 3 ha portato in quota i tecnici e un medico del soccorso alpino. Il ferito è stato raggiunto e poi trasferito all’ospedale di Massa e non è fortunatamente in pericolo di vita.