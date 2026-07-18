Strage di via D’Amelio, domani doppia commemorazione a Como

Commemorazione domani a Como del 34esimo anniversario della strage di via D’Amelio, costato la vita al giudice Paolo Borsellino e ai cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli.

Due i momenti di commemorazione e raccoglimento aperti alla cittadinanza. Alle 17 in concomitanza con l’ora della strage verrà deposta una corona di alloro alla biblioteca comunale Paolo Borsellino. Saranno presenti il sindaco di Como Alessandro Rapinese, il direttore del Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San Francesco, Claudio Ramaccini, le autorità civili e militari. Alle 19 in cattedrale sarà poi celebrata una messa in memoria del giudice Borsellino e degli agenti della scorta.