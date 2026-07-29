Nei boschi tra Como e Brunate, 19enne va fuori sentiero e si perde. Salvata dai vigili del fuoco

In una zona boschiva sotto Brunate una ragazza di 19 anni è andata fuori sentiero, perdendosi. La giovane, in difficoltà, è stata rintracciata e recuperata dell’equipaggio del Drago 153 del nucleo vigili del fuoco di Malpensa insieme al nucleo speleo-alpino-fluviale di Como.

La ragazza raggiunta dalle squadre di terra insieme agli elisoccorritori dei vigili del fuoco è stata imbragata e trasportata fino a zona sicura. L’intervenuto è avvenuto martedì intorno alle 18. La 19enne fortunatamente sta bene.