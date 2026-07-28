Incidente a Erba, soccorsi in codice rosso per un ragazzo di 17 anni

Incidente intorno alle 17 a Erba in via Fatebenefratelli nei pressi dell’ospedale. Risulta coinvolto un ragazzo di 17 anni che sarebbe finito contro un ostacolo ma non è ancora chiaro se si trovava a bordo di un mezzo. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, massima gravità. Dopo le prime cure il trasferimento all’ospedale di Varese in elicottero.

Sul posto per i rilievi e la ricostruzione di quanto accaduto i carabinieri.