Senzatetto ferisce un agente della polizia locale. L’allarme della Uil del Lario: “Serve un Piano Marshall delle assunzioni”

“Chi difende chi ci difende?”. Se lo chiedono i sindacati dopo l’aggressione ai danni di un agente della polizia locale, ferito da un senzatetto in via Giulini, a Como. “Servono assunzioni straordinarie, tutele e un Piano Marshall per la sicurezza di chi indossa una divisa”. A dirlo è Massimo Coppia, segretario generale Uil Fp Lario e Brianza, che denuncia una situazione definita “non più sostenibile”.

Senzatetto aggredisce un agente della polizia locale. La denuncia di Coppia (Uil Fp Lario e Brianza)

Coppia evidenzia l’escalation di violenza che sta colpendo il comparto della sicurezza sul territorio. “Assistiamo con crescente preoccupazione a una vera e propria escalation di violenza nei confronti di chi indossa una divisa: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale e tutti gli operatori che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza delle nostre comunità”. Il sindacato esprime vicinanza e solidarietà agli agenti aggrediti e condanna quanto accaduto. “Non possiamo accettare che chi lavora ogni giorno per la sicurezza di tutti debba sentirsi solo, indifeso e costantemente esposto al rischio – aggiunge Coppia – È necessario intervenire con maggiore determinazione, garantendo più tutele, più strumenti e maggiore sicurezza a chi opera sulle nostre strade e nei nostri territori. Serve un vero e proprio “Piano Marshall” delle assunzioni – ribadisce il segretario generale – cioè un investimento straordinario e massiccio nel personale delle forze dell’ordine e della polizia locale, per colmare le gravi carenze di organico, rafforzare i presidi sul territorio e garantire condizioni di lavoro adeguate”.

“Più personale – spiega ancora Massimo Coppia – significa più sicurezza per i cittadini e più sicurezza per chi ci protegge. Non possiamo chiedere a questi lavoratori di essere sempre in prima linea e poi lasciarli soli quando diventano loro stessi vittime di aggressioni”.

L’episodio in via Giulini a Como

Quella ai danni dell’agente della polizia locale si è verificata durante le fasi di identificazione del 35enne, quando l’uomo – italiano, già noto alle forze dell’ordine e accompagnato da un cane di grossa taglia – ha reagito con violenza. L’intervento è stato preceduto da diverse segnalazioni da parte dei residenti, che lamentavano la presenza stabile di un uomo senza fissa dimora che aveva allestito un giaciglio nella zona. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Como.