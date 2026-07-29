Quanto costa riparare l’auto: ecco le nuove tariffe degli artigiani di Cna

Quanto costa riparare l’auto? Un’ora di manodopera oscilla tra i 66 e i 105 euro. Per montare una gomma invece si spendono da 15 a 25 euro.

Sono le nuove tariffe per il settore autoriparazione aggiornate da Cna Lombardia Nord Ovest per il territorio di Como, Lecco e Varese. L’associazione ha depositato ufficialmente presso le Camere di Commercio le rilevazioni sui costi medi di manodopera e servizi per l’anno 2026.

“L’aggiornamento – spiega Cna – si è reso necessario per adeguare le stime all’andamento economico e ai costi effettivi sostenuti dalle imprese nel corso del 2025. Le analisi condotte mostrano infatti una crescita generale dell’indice del costo del lavoro del +1,5%, un aumento dei materiali di consumo (in particolare per la verniciatura) che tocca punte del +4%, e un incremento del +5% per le spese legate alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti speciali”.

Ecco quindi le nuove tariffe. La manodopera oraria per la manutenzione e la riparazione dei veicoli (quindi tagliandi o guasti) si attesta tra 66,00 e 105,00 euro Iva esclusa, a seconda anche della complessità delle attrezzature e dal livello di specializzazione dell’officina.

Per quanto riguarda i materiali di consumo nell’ambito della carrozzeria, i costi per ora di verniciatura vanno dai 31,50 euro per gli smalti pastello a doppio strato, fino ai 70,00 euro per le tinte speciali

Aggiornati anche i costi per il comparto gommisti e soccorso stradale: il montaggio dei pneumatici varia da 15 a 25 euro a seconda del diametro del cerchio (fino a 15″ e oltre i 18″), mentre il servizio di soccorso e traino diurno entro i 20 km parte da 180,00 euro per le auto tradizionali.