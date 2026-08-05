Raccolta funghi, attivo il servizio di ATS Insubria. Lo scorso anno 129 chili dichiarati non commestibili

Si apre la stagione della raccolta dei funghi e ATS Insubria fino al 30 novembre sul territorio di Como e Varese mette a disposizione il servizio gratuito di controllo della commestibilità, che consente ai cittadini di far verificare dai micologi i funghi raccolti, ricevere indicazioni per una raccolta sicura e ottenere consigli sulle corrette modalità di conservazione, preparazione e consumo.

“Gli esperti micologi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria accompagnano il cittadino lungo tutte le fasi di gestione del fungo, dalla raccolta al consumo. – spiegano da ATS Insubria – La consulenza riguarda anche il trasporto, la conservazione e le corrette tecniche di preparazione, aspetti fondamentali per prevenire le intossicazioni alimentari legate al consumo di funghi”.

Molte intossicazioni derivano dal consumo di funghi non sottoposti a controllo specialistico, raccolti in luoghi non idonei oppure commestibili ma cucinati in modo scorretto.

Nel corso della stagione precedente sono stati analizzati complessivamente 312 chili di funghi, dei quali 129 chili sono stati dichiarati non commestibili e quindi confiscati.

La raccolta è consentita dall’alba al tramonto nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei limiti quantitativi previsti dalla normativa.

Per consentire una corretta valutazione, i funghi devono essere presentati in contenitori rigidi e aerati, freschi e interi, in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e altri materiali estranei, provenienti da aree non esposte a fonti di inquinamento chimico o microbiologico.

In presenza di sintomi riconducibili a una possibile intossicazione da funghi è fondamentale rivolgersi tempestivamente al Pronto Soccorso, portando con sé, se disponibili, eventuali residui dei funghi consumati. Il servizio micologico di ATS Insubria collabora infatti con le strutture ospedaliere del territorio per garantire un rapido supporto diagnostico nei casi di sospetta intossicazione. Nel corso del 2025 sono stati effettuati otto interventi su richiesta dei Pronto Soccorso del territorio, coinvolgendo complessivamente 12 persone.

Gli sportelli micologici sono attivi a Como in via Castelnuovo 1 al primo piano, il lunedì e il giovedì dalle 13.30 alle 15, e a Varese in via Rossi 9, al piano terra il lunedì dalle 11 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 15.30.

L’accesso è libero nei giorni e negli orari indicati da ATS Insubria, per urgenze è possibile scrivere all’indirizzo e-mail ispettorato.micologi@ats-insubria.it o telefonare al 0322277576.