La Provincia di Como, in collaborazione con il Comitato di Coordinamento del Volontariato tramite il nucleo Telecomunicazioni della Protezione Civile, prosegue l’attività di addestramento ed esercitazione per la gestione delle emergenze.
I volontari, dislocati nella sede della Provincia di via Borgo Vico, al centro per le emergenze di Erba, sul monte Cornizzolo, monte Bisbino, Monte San Primo, Monte Galbiga, Sommafiume, a Dongo e Gera Lario hanno testato i collegamenti radio necessari alla verifica della copertura dell’area della provincia tramite una serie di postazioni individuate.
“L’attività di oggi – dichiara il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – conferma la volontà della Provincia ad agire, tramite la propria struttura, ed a fornire agli Enti e al territorio un servizio quanto più capillare possibile. Dobbiamo garantire alle nostre comunità strumenti efficaci e adeguati agli odierni scenari emergenziali, puntando sulla prevenzione come primo strumento di azione”.
Provincia di Como, testata con successo la rete radio di emergenza su tutto il territorio lariano
La Provincia di Como, in collaborazione con il Comitato di Coordinamento del Volontariato tramite il nucleo Telecomunicazioni della Protezione Civile, prosegue l’attività di addestramento ed esercitazione per la gestione delle emergenze.