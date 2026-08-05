Como, strappano la collanina d’oro a un 69enne in via Borsieri. Denunciati tre giovanissimi

Si avvicinano a un uomo e gli strappano la collanina d’oro: tre giovanissimi, tutti residenti in Spagna, sono stati denunciati nella tarda mattinata di ieri dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como per furto con strappo e uno di loro anche per il porto di oggetto atto ad offendere.

L’episodio è accaduto in via Borsieri, nel capoluogo, dove i tre giovani avrebbero avvicinato un 69enne residente a Saronno e gli avrebbero strappato dal collo una collana in oro. Subito dopo, i tre sono scappati, ma la loro fuga è terminata in via Benzi, dove sono stati bloccati dall’intervento dei carabinieri.

Nel corso della perquisizione personale, uno dei tre giovani è stato trovato in possesso di uno spray urticante di tipo vietato, sottoposto a sequestro. La collana è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.