Apre il distaccamento della polizia stradale di Sala Comacina, Molteni: “Presidio strategico atteso da anni”

Il distaccamento permanente della polizia stradale di Sala Comacina, annunciato da mesi, diventa operativo. Oggi hanno aperto gli uffici, che da domani saranno attivi. L’annuncio arriva dal sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni. “Il presidio fisso, che sostituisce il posto mobile stagionale istituito circa 10 anni fa nel comune di Tremezzina, – spiega Molteni – assicurerà la presenza costante e permanente degli agenti e un’attività di controllo più efficace in un territorio dove i flussi turistici e i lavori per la realizzazione della Variante della Tremezzina sulla statale Regina rendono la gestione del traffico particolarmente complessa”.

“L’apertura del distaccamento di Sala Comacina, risultato di un intenso lavoro portato avanti da tutti i soggetti coinvolti – continua Molteni – segna una svolta attesa da decenni, un’opera storica e strategica che aumenterà il livello della sicurezza dei cittadini, delle comunità, dei turisti e di tutti gli operatori attivi nell’area del Lago di Como”.

Gli agenti destinati al distaccamento saranno 11, ai quali da settembre se ne aggiungeranno altri 2, per un totale di 13, quasi il doppio rispetto al presidio mobile che ne contava 7.

I mezzi a disposizione saranno 8, 4 autovetture e 4 motocicli. Numeri che si tradurranno dunque in una maggiore presenza di pattuglie e volanti in circolazione sulle strade. Da metà settembre, al termine dei lavori di adeguamento del primo piano dello stabile di via degli Ulivi a Sala Comacina, saranno disponibili anche gli alloggi per gli agenti.

“In un territorio a così alta vocazione turistica e imprenditoriale come quello lariano, – conclude Molteni – poter disporre di questo nuovo presidio delle forze dell’ordine sul lago di Como significa poter garantire ancora più sicurezza e legalità, precondizioni essenziali per lo sviluppo. Un impegno che ci eravamo assunti e che adesso finalmente si concretizza”.

A settembre, alla presenza del capo della polizia e di tutte le autorità locali, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione del presidio permanente.