Polizia di Stato, rafforzato l’organico con 23 nuovi agenti

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foto di gruppo (002)

La polizia di Stato di Como, in questi giorni, ha ricevuto l’implementazione di organico disposta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con l’arrivo di 23 nuovi agenti, distribuiti tra questura e organici delle Specialità provinciali.

Nel pomeriggio, il vicario del questore, Gianluca Cardile, assieme ai dirigenti della polizia stradale, Antonio Prina, e della polizia di frontiera, Eleonora Bolzon ed ai funzionari della questura, ha accolto i 23 nuovi agenti in prova provenienti dalle scuole della Polizia di Stato dislocate in Italia, che hanno superato il 233° corso di formazione.

Nello specifico, sono previsti 7 nuovi agenti in questura, 7 alla polizia stradale, 4 al settore di polizia di frontiera, uno al posto di polizia ferroviaria, 4 al nuovo distaccamento di polizia stradale di Sala Comacina.

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