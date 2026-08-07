Ingente mobilitazione nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, ai portici davanti a piazza Cavour per una donna di 46 anni che si è sentita male. Caduta a terra probabilmente per un malore, la donna è stata inizialmente soccorsa da commercianti della zona e passanti, che hanno subito chiamato il numero unico di emergenza 112.
Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza. Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure alla 46enne, che poi è stata trasportata con l’elisoccorso in codice rosso, che indica la massima gravità, all’ospedale Manzoni di Lecco.
Como, soccorritori in piazza Cavour. Ingente mobilitazione per una 46enne
Ingente mobilitazione nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, ai portici davanti a piazza Cavour per una donna di 46 anni che si è sentita male. Caduta a terra probabilmente per un malore, la donna è stata inizialmente soccorsa da commercianti della zona e passanti, che hanno subito chiamato il numero unico di emergenza 112.