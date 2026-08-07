Como, soccorritori in piazza Cavour. Ingente mobilitazione per una 46enne

Ingente mobilitazione nel primo pomeriggio, poco prima delle 14, ai portici davanti a piazza Cavour per una donna di 46 anni che si è sentita male. Caduta a terra probabilmente per un malore, la donna è stata inizialmente soccorsa da commercianti della zona e passanti, che hanno subito chiamato il numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza. Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure alla 46enne, che poi è stata trasportata con l’elisoccorso in codice rosso, che indica la massima gravità, all’ospedale Manzoni di Lecco.