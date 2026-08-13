Incidente sulla Lariana: l’automobilista non dà la precedenza e investe tre ciclisti

Incidente questa mattina poco dopo le 8 sulla Lariana, a Blevio. Coinvolti tre ciclisti residenti a Cabiate, urtati da un’auto condotta da un 65enne residente in paese, che dalla frazione Sopravilla si immetteva sulla provinciale. L’uomo si sarebbe immesso senza dare la precedenza ai ciclisti, che procedevano in direzione Bellagio.

La polizia locale, di passaggio proprio in quel momento, ha assistito alla scena, prestato immediato soccorso e allertato i soccorritori del 118, arrivati da Como in pochi minuti.

Due ciclisti di 53 e 58 anni, che hanno riportato escoriazioni e traumi da urto al collo e alla spalla, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Valduce per accertamenti. Irreparabilmente danneggiata anche una bicicletta in carbonio, del valore di oltre 10mila euro. L’automobilista è stato sanzionato per mancata precedenza.