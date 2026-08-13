Matilde Fantin parte per gli Usa e prepara il rientro sul ghiaccio

Grande protagonista ai Giochi Olimpici di Milano Cortina e poi con la Nazionale ai Mondiali. Ma un brutto infortunio l’ha fermata proprio durante la rassegna iridata. Matilde Fantin dopo lo stop forzato è in piena ripresa, continua a curarsi e non vede l’ora di tornare sul ghiaccio. Ai Giochi il grande pubblico l’ha conosciuta a apprezzata per le sue reti, che hanno spinto l’Italia a una storica qualificazione ai quarti del torneo a cinque cerchi.

Ai Mondiali il giorno dopo aver segnato due gol alla Norvegia, l’infortunio nel match con la Slovacchia.

Tra pochi giorni Matilde parte per gli Stati Uniti dove studia e gioca per la squadra di Penn State, nel campionato universitario americano Ncaa.