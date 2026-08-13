Como, incendio sul Monte Goi: elicottero e vigili del fuoco in azione

Incendio sul Monte Goi, a Como. Le prime segnalazioni intorno alle 15.10. Una densa nube di fumo è visibile anche a distanza. Sul posto l’elicottero per spegnere le fiamme e i vigili del fuoco. L’incendio si è sviluppato rapidamente, alimentato probabilmente dalla vegetazione secca e dal vento. L’odore di bruciato ha reso l’aria irrespirabile. A pochi giorni dall’incendio che ha devastato i boschi del Monte Moregallo, affacciato sulla sponda lecchese del Lago di Como, il rogo sul Monte Goi fa piombare Como nella paura.

L’incendio sul Monte Goi

Proprio ieri, dopo la dichiarazione di emergenza per l’alto rischio incendi boschivi da parte del direttore generale regionale della Protezione civile, Alberto Cigliano, è arrivato l’allarme della Provincia di Como sulla grave situazione di pericolo che sta interessando il territorio comasco. Le condizioni meteo attuali, infatti, con il caldo torrido, aumentano drasticamente la vulnerabilità dei boschi e delle aree verdi.

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