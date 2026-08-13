Rovellasca, è caccia all’uomo che ha investito il comandante della polizia locale

E’ caccia all’uomo che ieri, intorno a mezzogiorno, non si è fermato a un posto di blocco a Rovellasca, in via XX Settembre, e ha investito il comandante della polizia locale, Diego Monopoli, ricoverato ieri con traumi al volto e alla spalla all’ospedale Niguarda e dimesso questa mattina. Il conducente dell’auto, proseguendo la fuga, ha perso il controllo del mezzo, si è schiantato contro una colonnina di ricarica elettrica ed è scappato a piedi.

I carabinieri della Stazione di Turate, intervenuti sul posto dopo l’investimento, si sono subito messi sulle tracce dell’uomo. Nell’auto abbandonata sono state trovate diverse dosi di cocaina.

Questa mattina intorno alle 8 i carabinieri della Compagnia di Cantù si sono recati nei pressi del benzinaio dove l’uomo si è schiantato accompagnati da un cane molecolare e hanno ricostruito il percorso che il fuggitivo avrebbe fatto verso la stazione. Secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe essersi nascosto per poi uscire una volta che la situazione è rientrata e dirigersi verso la stazione, dove potrebbe essere stato aiutato da qualcuno che gli ha dato un passaggio o dove potrebbe essere salito su un treno. Il lavoro investigativo ora si concentra sulle immagini di videosorveglianza della zona, attraverso le quali i carabinieri sperano di poter ricostruire il percorso dell’uomo e identificarlo.

In concomitanza, un imponente dispositivo del Reparto Cacciatori dei carabinieri è impegnato alla ricerca del fuggitivo nei boschi tra Rovellasca, Lomazzo e Fino Mornasco.