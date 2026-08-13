Ticino, camion in fiamme sull’autostrada A2

Camion in fiamme sull’autostrada A2 in Ticino. L’incendio oggi, poco prima delle 7: il veicolo pesante con targhe svizzere, trasportava tubi in acciaio in direzione Sud. In prossimità degli svincoli di Biasca, dopo aver notato del fumo giungere dalle ruote del semirimorchio, cui ha fatto seguito l’esplosione di uno pneumatico, l’autista ha accostato in corsia d’emergenza. Sul posto sono quindi giunti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca per le operazioni di spegnimento (che si sono concluse in breve tempo) nonché gli addetti tecnici dell’Unità territoriale IV. Non si lamentano feriti. L’autostrada è stata chiusa per consentire le operazioni di ripristino.