Ondata di caldo, i consigli degli esperti. Da domenica temporali e locali grandinate

L’estate 2026 sarà ricordata certamente come una delle più calde. Temperature roventi ormai da settimane, tanto da non distinguere neppure più il giorno e la notte. Se a giugno si pensava fosse soltanto una situazione di passaggio, un’anomalia che avrebbe avuto vita breve, a due mesi di distanza bisogna ricredersi. E al di là del fastidio, con l’afa che rovina le giornate e fa riposare male, a risentirne è soprattutto la salute, specialmente per le persone più fragili. Per questo, Regione Lombardia ha emesso un “codice calore” che permette di riconoscere alcune patologie strettamente legate al caldo . “Il problema è che il caldo peggiora quasi tutte le patologie, anche le croniche. Quindi a soffrirne sono prevalentemente le persone anziane e i fragili”. A dirlo è Giorgio Costantino, direttore del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano.

Idratarsi resta il consiglio principale, ma senza strafare. Non serve “bere tanto”, ma “bere il giusto”. Al contrario, le persone anziane e i più fragili a volte non hanno il senso della sete. Stare al fresco, in casa, è fondamentale. Utile farsi aiutare dall’aria condizionata, che contribuisce ad abbassare la temperatura e rendere vivibile l’ambiente. Meglio dei ventilatori che di fatto non riducono la calura. Importante anche ridurre i rischi di ritenzione idrica, quindi controllare il peso corporeo per stabilire se effettivamente i liquidi assunti vengono regolarmente espulsi.

Intanto Como, come il resto della Lombardia, resta nella morsa del caldo, anche se la tregua sembra più vicina, attenzione però ai temporali (localmente anche di forte intensità). Lo spiegano gli esperti di 3bmeteo. La svolta è attesa dopo Ferragosto, con lo stop del caldo africano, l’arrivo di perturbazioni e di aria fresca. La tradizionale grigliata è salva, ma da domenica 16 agosto la tendenza è destinata a cambiare. E si riapre l’ombrello per l’arrivo di una perturbazione atlantica dall’Europa nord-occidentale. Attesi quindi temporali e locali grandinate, causati dal forte contrasto termico che verrà a generarsi. Domenica nel Comasco le massime non supereranno i 32 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 23 gradi. Stando agli aggiornamenti di 3bmeteo, è previsto un ulteriore calo delle temperature nella giornata di lunedì, quando splenderà il sole, ma le massime non andranno oltre i 29 gradi. 20 le minime. Andrà peggio martedì, che – al momento – sembra essere la giornata più fredda della settimana, con minime a 18 gradi e massime non oltre i 23. Temperature in rialzo tra mercoledì e giovedì.

FERRAGOSTO SUL LARIO, ALTO NUMERO DI PRESENZE