Intima l’Alt e viene investito dal conducente che poi fugge: comandante della polizia locale di Rovellasca al Niguarda

Non si ferma all’Alt, investe il comandante della polizia locale per poi schiantarsi con l’auto e fuggire a piedi. E accaduto intorno a mezzogiorno a Rovellasca. Il comandante in servizio dal 1° giugno nel comune della Bassa Comasca, Diego Monopoli, 36 anni, questa mattina ha istituito un posto di blocco assieme a un agente in via XX Settembre, strada che collega Rovellasca con la stazione delle Ferrovie Nord. Notando un’auto sospetta, la polizia locale ha intimato l’Alt al conducente, che secondo quanto ricostruito, avrebbe prima rallentato, per poi ripartire accelerando all’improvviso. Il comandante avrebbe subito reagito cercando di bloccare l’uomo alla guida per impedirgli di scappare, ma è stato investito, trascinato dall’auto, ed è finito a terra ferendosi in modo serio.

Il conducente della macchina avrebbe poi perso il controllo della vettura, schiantandosi contro una colonnina della ricarica elettrica. Abbandonata l’auto, è quindi fuggito a piedi e nella concitazione, mentre l’agente della polizia locale allertava i soccorsi per il comandante, è riuscito a scappare e far perdere le proprie tracce.

I soccorsi sono intervenuti in codice rosso, che indica la massima gravità. Sul posto anche l’elisoccorso da Milano, che ha trasportato il comandante all’ospedale Niguarda. Il 36enne avrebbe traumi seri a una spalla e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A Rovellasca sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Turate, che hanno avviato le indagini e le ricerche del fuggitivo. Sull’auto, che è stata sequestrata, sono state trovate diverse dosi di droga.

Il sindaco di Rovellasca e vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia, Sergio Zauli, avvisato di quanto accaduto, si è detto “molto arrabbiato”. “Il primo pensiero – ha sottolineato – va al comandante Monopoli, perché si rimetta quanto prima. Un comandante molto attento e operativo, che sta dando tanto al comando di Rovellasca. Episodi come questo devono far riflettere. – prosegue Zauli – Siamo in uno stato democratico e nel momento in cui viene intimato l’Alt devi fermarti. Se non ti fermi, le forze dell’ordine devono avere la possibilità di fermarti con qualsiasi mezzo, altrimenti le conseguenze possono essere queste. La legge deve tutelare le forze dell’ordine, non si può rischiare la vita così facendo il proprio lavoro”.

Intanto, i militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti sulla vettura per risalire al conducente, al momento ricercato.

L’INTERVENTO NEL POMERIGGIO

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