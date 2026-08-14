Spaccio nei boschi a Fino Mornasco, arrestato 33enne marocchino

Contrasto allo spaccio. I controlli a tappeto dei militari della Stazione di Lomazzo, con il contributo dei carabinieri “Cacciatori” di Sardegna, all’interno dell’area boschiva di Socco, nel comune di Fino Mornasco, ieri mattina hanno portato all’arresto in flagranza per detenzione illecita di stupefacenti un 33enne di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e già noto alla giustizia, trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di droga, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento e lo spaccio.

Nel corso della perquisizione personale, addosso all’uomo sono stati trovati 2 involucri in cellophane contenenti rispettivamente 59,7 grammi e 9,5 grammi di eroina, 3 involucri in cellophane contenenti rispettivamente 14,3 grammi, 4,9 grammi e 2,9 grammi di cocaina e un involucro in cellophane contenente 33,3 grammi di hashish. Inoltre è stato trovato un bilancino elettronico di precisione, un rotolo di pellicola trasparente e una tronchesina intrisa di sostanza stupefacente, banconote di vario taglio per un totale di 437 euro, una banconota da 10 franchi svizzeri, due telefoni cellulari ed un bloc-notes con appunti legati all’attività di spaccio. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.