Lenno, si tuffa nel lago dalla barca e non riemerge. Ricerche in corso

Ricerche in corso dal primo pomeriggio per un turista 21enne che, secondo le prime informazioni, si è tuffato da una barca nel Lago di Como al largo di Lenno e non è più riemerso. La fidanzata he si trovava con lui, non vedendolo risalire, ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un natante e i sommozzatori con l’elicottero da Malpensa e da Torino. Le ricerche sono coordinate dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano, che ha fatto intervenire una motovedetta. La giovane è stata recuperata sotto choc e riportata a riva, dove è stata assistita dai sanitari del 118.

Vista la profondità e la morfologia del lago in quel punto, dove può raggiungere i 350-400 metri di profondità, ora saranno attivate le ricerche strumentali con il robot dei vigili del fuoco.