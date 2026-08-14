Incendio sul Monte Goi, la politica si stringe alla città

Fiamme sul Monte Goi. Dopo una notte di paura e il lavoro incessante di vigili del fuoco, protezione civile, volontari e forze dell’ordine, arriva il pensiero della politica comasca e non solo, che – al di là del colore politico – si stringe ai residenti che d’un tratto hanno temuto di perdere tutto.

Sul posto il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, che ringrazia chi è al lavoro da ore e parla di “un sistema di eccellenza assoluta per prevenzione, tempismo e professionalità. Mai come oggi il sistema del soccorso pubblico sta dimostrando, in un contesto difficilissimo, di operare con efficienza e coordinamento grazie alla straordinaria professionalità, coraggio, dedizione e spirito di servizio dei nostri operatori, dei vigili del fuoco, della rete dei volontari e dei soccorritori. Encomiabili per fatica, passione e abnegazione”.

Un ringraziamento è arrivato anche dal ministro comasco per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che raccomanda “massima prudenza a chi si dovesse trovare nei dintorni”. Poi l’auspicio: “Spero che tutto si risolva il prima possibile senza ulteriori danni o altre complicazioni”. “A tutte le persone impegnate in prima linea per spegnere questo terribile incendio va il mio personale ringraziamento e un pensiero particolare va anche ai comaschi sfollati: Regione Lombardia è al vostro fianco“, assicura l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, il comasco Alessandro Fermi.

Massima riconoscenza anche da parte del presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Stefano Molinari, che aggiunge: “Il Monte Goi non può essere lasciato solo dopo l’emergenza. Dobbiamo predisporre un piano di recupero ambientale e di ricostituzione del patrimonio boschivo, mettendo in campo tutte le risorse disponibili a livello regionale e nazionale”. Un pensiero anche da parte dei consiglieri regionali del territorio. Tra loro, l’esponente del Pd Angelo Orsenigo. “Quando l’emergenza sarà finita, non potremo semplicemente voltare pagina – scrive – C’è assoluto bisogno di un nuovo progetto regionale che utilizzi i 440mila euro stanziati per affrontare in modo strutturale le criticità della Spina Verde“. “La forza di una comunità è la solidarietà nel momento dell’emergenza“, aggiunge il consigliere regionale di Forza Italia, Sergio Gaddi.

Vicinanza alla città anche da parte dei vertici di Regione Lombardia: dopo l’assessore Fermi, le parole del presidente Attilio Fontana, che ribadisce massima attenzione e impegno da parte di Regione, attiva sul posto con tutte le sue risorse. Poi gli assessori La Russa e Comazzi, che ringraziano “chi sta lavorando alacremente” e raccomandano “massima prudenza”.

Un pensiero anche da parte della capogruppo del Pd alla Camera, la comasca Chiara Braga, che esprime vicinanza alla città e ringrazia “chi sta lavorando senza sosta”. “Episodi come questo – commenta – ci ricordano quanto sia fragile il territorio comasco. Servono politiche serie di prevenzione e adattamento”.