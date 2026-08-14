Incendio Monte Goi, proseguono le operazioni di spegnimento. Via Oltrecolle rimane chiusa

La situazione è migliorata rispetto ad una notte drammatica, con le fiamme vicine alle case e alla via Oltrecolle, ma l’emergenza per l’incendio sul Monte Goi non è cessata. Proseguono le operazioni di spegnimento del rogo con tutte le forze in campo. I Canadair e gli elicotteri hanno dato un contributo prezioso a quello che è stato un grande lavoro di squadra.

Ma le cinquanta persone che sono state sfollate per ora rimangono fuori dalle loro case e la via Oltrecolle è ancora chiusa.

In questo momento l’attenzione è rivolta soprattutto ai possibili focolai che in ogni momento possono risvegliarsi e creare problemi.

Massima allerta, dunque, e seppure con maggiore tranquillità rispetto all’ultima notte – che è stata drammatica – la concentrazione rimane sempre massima per vincere la battaglia contro le fiamme.