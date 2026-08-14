Turate, rapina in un supermercato. Arrestati due marocchini di 26 e 27 anni

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cantù, supportati dai carabinieri della Stazione di Turate, ieri sera hanno arrestato per rapina aggravata in concorso, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale un 27enne e un 26enne di origine marocchina.

Intorno alle 10 di ieri, i militari sono intervenuti in un supermercato di via Marconi a Turate, dopo la segnalazione di una rapina. Dagli accertamenti, è stato possibile risalire alla responsabilità dei due che, sorpresi mentre rubavano generi alimentari, avrebbero aggredito una cliente del negozio intenta a riprendere il furto con il proprio smartphone. La donna sarebbe stata gravemente minacciata e spintonata da uno dei due contro uno scaffale del supermercato, mentre l’altro le strappava dalle mani il cellulare per poi scappare assieme al complice.

Rintracciati poco dopo dai carabinieri vicino a un bar poco distante, uno dei due ha opposto resistenza, spintonando uno dei militari e fuggendo. Subito raggiunto e fermato in via Cadorna dai carabinieri di Turate. Il 26enne è stato trovato in possesso di un paio di forbici da elettricista e di un coltellino multiuso con lama lunga 7 centimetri, sottoposti a sequestro penale. Gli arrestati sono stati portati in carcere a Como.