Primo allenamento con la squadra al completo per la Pallacanestro Cantù, che ha completato il roster per la stagione 2026-2027 con l’arrivo di Isaiah Miles. L’americano di 32 anni e 203 centimetri, reduce dall’esperienza in Turchia e alla sua prima esperienza in Italia, da oggi si allena con i compagni nella palestra della Cantù Arena. Al suo arrivo ha inviato un messaggio ai tifosi canturini attraverso il canale social del club. “Sono entusiasta di essere qui. Vogliamo vincere tante partite e faremo una grande stagione”.