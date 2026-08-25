Valbrona, riaperta la provinciale dopo il maltempo della notte: domani nuovi interventi

Riaperto a Valbrona il tratto di provinciale Lariana che era stato temporaneamente chiuso per la caduta di alcuni massi a causa delle forti precipitazioni che si sono abbattute sul territorio nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 agosto. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia di Como e della ditta incaricata della manutenzione, che hanno effettuato le verifiche sul versante e le prime operazioni di messa in sicurezza.

Domani sono previsti ulteriori interventi di alleggerimento del versante, per cui non sarà necessaria la chiusura della strada, ma non si escludono rallentamenti e disagi alla viabilità.