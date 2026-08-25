Il pontile di viale Geno aprirà il primo settembre. Sant’Agostino non sarà più accessibile

Il nuovo pontile di Villa Margherita a Como sarà operativo da martedì primo settembre. Diventerà il punto di riferimento per le attività di carico e scarico dei passeggeri delle attività commerciali e dallo stesso giorno il molo di Sant’Agostino non sarà più disponibile per taxi boat e imbarcazioni private.

Csu, Como Servizi Urbani, che gestisce il nuovo pontile, ribadisce l’invito a tutti gli operatori interessati a informarsi sulle nuove regole e a registrarsi sulla piattaforma digitale CSU DockPass, che permette anche i pagamenti.

“Per consentire un avvio regolare del nuovo assetto operativo e garantire la massima continuità del servizio – precisa Csu in una nota – invitiamo tutti gli operatori interessati ad accreditarsi sulla piattaforma quanto prima. La registrazione preventiva consentirà di rendere immediato e fluido il trasferimento delle attività dal pontile di Sant’Agostino a quello di Villa Margherita, evitando ritardi o disagi all’utenza”.

Il pontile in viale Geno sarà a pagamento fino al 15 novembre. Gli operatori possono acquistare ricariche da 100 a 500 euro.

Il molo di Villa Margherita sarà destinato alle operazioni di carico e scarico delle merci e di imbarco e sbarco delle persone.

La struttura sarà operativa tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. La nuova struttura sostituirà a tutti gli effetti già dal primo settembre quella attuale di Sant’Agostino, destinata, dopo i necessari interventi di manutenzione e sistemazione, alle imbarcazioni delle fiamme gialle.

Le operazioni di imbarco e sbarco al molo di Villa Margherita costeranno 10 euro dal 15 marzo al 15 novembre, con l’assistenza di un operatore tra le 9 e le 20. Accesso gratuito invece tra il 16 novembre e il 14 marzo, sempre 24 ore su 24 e senza l’assistenza di un operatore.