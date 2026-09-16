Volto coperto e coltello, rapinatore in azione a Cermenate

Rapina ieri sera in un negozio di Cermenate, in via Scalabrini. Un bandito, con il volto coperto e armato di coltello, è entrato nell’azienda agricola Nardi, approfittando dell’avvicinarsi dell’orario di chiusura e di un momento in cui non c’erano clienti. Ha minacciato la persona presente in cassa e si è fatto consegnare tutto il denaro disponibile. Dalle prime informazioni, il bottino sarebbe di circa 300 euro. La donna rapinata ha subito chiamato i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato le indagini per identificare il malvivente.