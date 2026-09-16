Donna dispersa da domenica, ritrovato il corpo

In Valle Intelvi si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche della donna dispersa da domenica. Il corpo della 62enne è stato individuato in territorio elvetico dalla Rega, il soccorso svizzero, che questa mattina era stata coinvolta nelle ricerche, fino alle scorse ore concentrate sul versante italiano della zona dell’Alta Valle Intelvi.

Maria Amparo Zanon Gonzalez, 62 anni di Solbiate con Cagno era scomparsa domenica scorsa mentre cercava funghi con il marito. Le ricerche sono iniziate subito, appena l’uomo ha dato l’allarme non vedendo più la moglie. Sono proseguite ininterrottamente. Il soccorso alpino e speleologico, oltre alle squadre territoriali della stazione Lario Occidentale – Ceresio e tecnici provenienti dalle stazioni limitrofe della XIX delegazione lariana, ha messo a disposizione anche la squadra droni e le unità cinofile da ricerca in superficie. Presente anche il personale sanitario, con lo zaino allestito per portare cure mediche avanzate anche nei posti più difficili da raggiungere. Le ricerche si sono svolte in collaborazione con il soccorso alpino della guardia di finanza, i carabinieri, i vigili del fuoco, la protezione civile. Il Comune di Alta Valle Intelvi ha messo a disposizione il supporto nella parte logistica e nella gestione delle necessità legate alle operazioni.

Oggi la decisione di estendere le ricerche anche sul versante elvetico della montagna e il ritrovamento del corpo.