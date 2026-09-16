Il cardinale Cantoni ricoverato al Valduce. Procedono i controlli, resta monitorato in ospedale

Ricoverato al Valduce il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni. Procede con tranquillità nei controlli e resta monitorato in ospedale. È l’aggiornamento sullo stato di salute del cardinale dopo il ricovero di ieri in seguito a uno stato influenzale che ha reso necessari alcune analisi ed esami.

Nel giorno del sesto anniversario della morte di don Roberto Malgesini, nella serata di martedì 15 settembre il cardinale Cantoni era atteso a Regoledo di Cosio (in provincia di Sondrio), paese d’origine di don Roberto, per celebrare la messa in suo ricordo. Appuntamento annullato, naturalmente, come annullati sono tutti gli impegni dei prossimi sette giorni. Tutti gli appuntamenti “indicativamente fino al prossimo mercoledì 23 settembre sono sospesi”, fanno sapere dalla Diocesi di Como, per assicurare al vescovo “una pronta guarigione e il necessario riposo”.

Non è possibile recarsi da lui in visita e chiede la Diocesi di evitare telefonate. Per eventuali urgenze, è sempre possibile rivolgersi al vicario generale, monsignor Ivan Salvadori, oppure al segretario don Roberto Secchi, che resta accanto al vescovo.

Il ricovero dopo aver celebrato la Santa Messa proprio all’ospedale Valduce. Si tratta, come detto, di una decisione resa necessaria per effettuare alcuni accertamenti. Una piccola pausa, ha ricordato lo stesso Cantoni, per tornare al più presto ai suoi impegni.