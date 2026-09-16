Giro d’Abruzzo, Jasch vince a Caramanico. Il comasco Fancellu resta leader per 4”

Alessandro Fancellu conserva la maglia di leader del Giro d’Abruzzo anche dopo la seconda tappa. Nella frazione che ha portato i ciclisti da Popoli Terme a Caramanico Terme, Lennart Jasch ha anticipato il gruppo dei favoriti e ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale.

Il corridore tedesco, vicecampione nazionale, era uscito in avanscoperta a poco più di 10 chilometri dal traguardo, lungo l’ascesa di Scagnano, in compagnia di Matteo Scalco e Mattia Bais, attaccando in solitaria non appena la strada è tornata a impennarsi in prossimità dell’ultimo chilometro.

Jasch ha anche accarezzato la possibilità di conquistare la maglia di leader, ma il ritorno del gruppo, regolato da Dorian Godon, ha permesso al comasco Alessandro Fancellu di conservare 4” di vantaggio.

In classifica generale Alessandro Fancellu (portacolori della squadra Mbh Bank Csb Telecom Fort) precede di 4” proprio Lennart Jasch e di 6” il francese Mathys Rondel.

Domani si disputa la terza e penultima tappa la Oricola Piana del Cavaliere-San Benedetto dei Marsi, di 159 chilometri.