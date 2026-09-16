Carabinieri di Cantù, il nuovo comandante è il capitano Francesco Mattei

È il capitano Francesco Mattei il nuovo comandante dei carabinieri di Cantù. Mattei arriva a Cantù dopo aver prestato servizio negli ultimi tre anni a Rho, dove ha ricoperto l’incarico di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, dedicato ad attività investigative, di controllo del territorio e pronto intervento. In precedenza, il capitano Mattei aveva maturato un’importante esperienza alla guida della tenenza carabinieri di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.

Mattei, dopo il passaggio di testimone con il maggiore Christian Tapparo, è stato ricevuto dal comandante provinciale dei carabinieri di Como, il colonnello Francesco Falcone, che gli ha rivolto l’augurio di buon lavoro per il nuovo incarico, alla guida di un reparto particolarmente impegnato nell’azione di prevenzione e contrasto dei reati e che ha alle dipendenze una tenenza e 9 stazioni, presidi fondamentali che assicurano una presenza capillare delle forze dell’ordine sul territorio.