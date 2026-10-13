Chiasso, allarme bomba in piazza Bernasconi: era uno zaino abbandonato

Allarme rientrato a Chiasso. Oggi poco dopo le 12.30 una segnalazione alla Centrale comune d’allarme per la presenza di oggetti sospetti, tra cui uno zaino, all’esterno di un istituto di credito in piazza Bernasconi ha fatto scattare il dispositivo di sicurezza.

Zona isolata e stabile evacuato, con intervento coordinato dalla Polizia cantonale e dalla Polizia comunale di Chiasso.

Le verifiche del Gruppo artificieri della Polizia cantonale hanno accertato che gli oggetti non costituivano un pericolo. Alle 14 il dispositivo è stato revocato.