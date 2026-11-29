Mentre proseguono le indagini e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Lurago d’Erba, in cui ha perso la vita Vincenzo Mazzara, 29enne di Cantù, si moltiplicano i messaggi di cordoglio. A partire da quello del sindaco della città del Mobile, Alice Galbiati, che sui social ha scritto: “Ancora una tragica notizia, ancora un dolore che colpisce la nostra comunità. Dopo le recenti e dolorose scomparse di Gabriele Pennati e Aldo Marra, Cantù si trova oggi a piangere un’altra vita spezzata, quella del giovane Vincenzo Mazzara. Sono settimane difficili per la nostra città, segnata da tragedie che lasciano un profondo senso di tristezza e impotenza. Alla famiglia di Vincenzo e a tutti i suoi cari – ha concluso Galbiati – rivolgo a nome mio e dell’intera comunità canturina, le più sentite condoglianze e un affettuoso abbraccio”.

Nello scontro frontale sono rimasti feriti altri tre giovani, due ragazzi di 23 e 28 anni e una ragazza di 27. Le auto sono state sequestrate ed è stata disposta l’autopsia. L’indagine della procura di Como per omicidio stradale è coordinata dal magistrato Davide Li Volti.